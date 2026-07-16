Вместо помидоров в собственном соку — кружочки с луком и зеленью: ароматнее, наряднее и исчезают первыми с праздничного стола

Вместо помидоров в собственном соку — кружочки с луком и зеленью: ароматнее, наряднее и исчезают первыми с праздничного стола

Беру упругие помидоры, режу их кружками, переслаиваю луковыми кольцами и зеленью, заливаю горячим рассолом дважды — и через час банки с закаткой стоят на полке, а зимой открываю — рассол выпивают до капли, а помидоры хрустят, как летние. Этот рецепт вкуснее, чем помидоры в собственном соку: лук становится полупрозрачным и сладковатым, зелень отдаёт аромат, а маринад с уксусом и маслом делает овощи пряными и насыщенными.

Для приготовления вам понадобится: 1,5 кг помидоров (сливки или крупные), 2 луковицы, пучок укропа и петрушки, 3 зубчика чеснока, 1 л воды, 2 ст. ложки соли, 4 ст. ложки сахара, 100 мл 9% уксуса, 100 мл растительного масла, перец горошком, лавровый лист. Помидоры нарежьте кружками толщиной около 1 см, лук — кольцами, зелень и чеснок порубите. В стерилизованные банки слоями уложите помидоры, лук, зелень и чеснок. В кастрюле смешайте воду, соль, сахар, масло, перец и лаврушку, доведите до кипения, добавьте уксус. Залейте помидоры кипящим рассолом, накройте крышками, дайте постоять 10 минут. Слейте рассол, снова вскипятите и залейте повторно. Закатайте, переверните и укутайте на сутки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже закатала эти помидоры прошлым летом — банки разошлись за два месяца, муж пил рассол стаканами. Я уменьшила уксус до 70 мл и добавила зонтики укропа. Кстати, вместо петрушки можно взять базилик — получится итальянский акцент. Находка, а не рецепт!