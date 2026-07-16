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16 июля 2026 в 13:30

Открываю банку с солёными огурцами — на обед готовлю рассольник «По-ленинградски»: наваристый и густой

Фото: D-NEWS.ru
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Беру мясо на кости, соленые огурцы, перловку и картошку — варю рассольник, который пахнет уютом и домашним теплом, а через час на столе суп, от которого все просят добавки. Перловка разваривается до сливочной консистенции, огурцы дают пикантную кислинку, а мясной бульон — сытность и глубину. Рассольник получается густым, ароматным, с ярким вкусом, который согревает в холодную погоду. Готовится просто, а результат всегда стабильно вкусный — идеальное первое блюдо для обеда, когда хочется сытного и наваристого супа. Подаю с ложкой сметаны и свежей зеленью — улетает мгновенно.

Для приготовления вам понадобится: 500 г говядины на кости (или свинины), 2 л воды, 1 стакан перловой крупы, 4 картофелины, 2 соленых огурца, 1 луковица, 1 морковь, 2 ст. ложки томатной пасты, лавровый лист, перец, соль, зелень, сметана для подачи. Залейте мясо холодной водой, доведите до кипения, снимите пену, варите 1,5 часа. Перловку замочите на час, затем отварите до полуготовности. Мясо выньте, бульон процедите, картофель нарежьте кубиками, лук и морковь обжарьте, добавьте томатную пасту. В бульон опустите картошку и перловку, через 10 минут — зажарку, нарезанные огурцы и мясо, нарезанное кусочками. Варите ещё 15 минут, добавьте специи, лаврушку. Подавайте со сметаной и зеленью.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сварила этот рассольник — муж съел три тарелки и попросил ещё через день. Я заменила перловку на рис и добавила огуречный рассол для яркости. Кстати, вместо говядины можно взять курицу для более лёгкого бульона. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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