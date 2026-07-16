Как правильно солить помидоры: 2 лучших способа — холодный и горячий

Соленые помидоры получаются мягче маринованных. Маринованные томаты хранятся годами, а соленые — обычно до весны, но съедаются гораздо быстрее. Есть два основных способа засолки: холодный и горячий. Какой выбрать — зависит от вашего терпения и желаемого результата. В этой статье поделились обеими!

Главное — выбрать правильные помидоры для засолки

Для засолки нужны плотные, мясистые помидоры с толстой кожицей. Крупные и водянистые сорта вроде «бычьего сердца» не подходят — они развалятся и дадут слишком много сока. Идеальный вариант — сливовидные сорта, черри или любые некрупные томаты округлой формы. Бурые или слегка недозревшие — то, что надо. Они плотнее и не лопнут в рассоле. Переспелые не берите — превратятся в кашу.

Перед засолкой помидоры хорошо моют, удаляют плодоножки. Если томаты крупные, их можно разрезать пополам или даже на четвертинки. Мелкие солят целиком. И не забудьте наколоть каждый помидор зубочисткой у плодоножки — это спасет их от трещин при заливке горячим рассолом.

Важные правила

Для засолки помидоров подходит исключительно каменная соль крупного помола. Использование мелкой или йодированной соли недопустимо, так как они размягчают плоды и могут придать заготовке неприятный посторонний привкус.

Идеальной и классической пропорцией для приготовления рассола считаются 2 ст. л. соли на 1 литр воды. Важно строго придерживаться этого соотношения: если превысить норму, томаты получатся слишком пересоленными, а если положить меньше соли, заготовка быстро закиснет и испортится.

Рецепты соленых помидоров Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рецепт № 1: холодный способ — самый надежный и вкусный

Для приготовления томатов по классическому рецепту хорошенько промойте около 2 кг томатов и аккуратно наколите каждый плод зубочисткой у плодоножки, чтобы они не потрескались. На дно предварительно простерилизованной банки 3 л выложите часть подготовленной зелени и специй: лист хрена, зонтик укропа, несколько листиков смородины, пару очищенных долек чеснока, а также по желанию листья вишни или кусочек стручка острого перца для пикантности.

Плотно кладите помидоры в банку до самого верха, равномерно распределяя между ними оставшуюся зелень, 5–6 горошинок черного перца и 2–3 лаврушки.

Отдельно приготовьте рассол: в 1,5–1,8 литра холодной фильтрованной воды растворите 3–4 ст. л. соли до полного исчезновения кристалликов.

Залейте помидоры рассолом до края банки. Закройте емкость плотной капроновой крышкой и оставьте на кухне на 2–3 дня, чтобы активизировать процесс брожения. После этого переставьте банку в холодильник или погреб.

Примерно через 2–3 недели помидоры полностью просолятся, напитаются ароматами чеснока и укропа, и их можно будет подавать к столу. В таком виде заготовка отлично хранится до самой весны.

Рецепт № 2: горячий способ — намного быстрее

Для приготовления помидоров быстрым горячим способом, благодаря которому они будут готовы уже через 5–7 дней, плотно положите томаты в емкость, прокладывая их любимой зеленью и специями.

Рассол приготовьте отдельно: в 1,5 литра воды растворите 3–4 ст. л. соли, доведите жидкость до кипения и проварите в течение 2–3 минут.

Чтобы помидоры не стали слишком мягкими от крутого кипятка, снимите кастрюлю с огня и дайте рассолу немного остыть примерно до 80–90 °С. Залейте томаты этим горячим рассолом, чтобы они были полностью покрыты, и оставьте емкость на кухне на 2–3 дня для запуска процесса ферментации.

После этого переставьте помидоры в холодильник. Первую пробу можно будет снимать уже через 5–7 дней, а полностью насыщенный вкус они приобретают через 1,5–2 недели, после чего их можно убирать на долгое хранение.

Горячий и холодный способы солить помидоры Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как подавать соленые помидоры

Перед подачей помидоры достают из рассола, промывают водой, если они слишком соленые, нарезают дольками. Поливают подсолнечным маслом или сметаной, посыпают зеленым луком.

Такие заготовки хороши к отварному картофелю, к жареному мясу или просто к ржаному хлебу.

Что можно менять в рецепте

Холодным способом помидоры можно солить с яблоками, горчицей, сахаром или острым перцем. Можно убирать чеснок или добавлять больше зелени.

Как мариновать помидоры, когда классические варианты надоели? Читайте в нашей статье!