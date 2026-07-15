Смородины на даче завались — делаю из нее... нет, не компот! Домашний ягодный кетчуп — топ для мяса или рыбы

Смородины на даче завались — делаю из нее... нет, не компот! Домашний ягодный кетчуп — топ для мяса или рыбы

Смородина — это не только варенье. Я варю из нее такой кетчуп, что магазинный рядом не стоял.

Ингредиенты

Смородина красная или черная — 2 кг, сахар — 600–650 г, чеснок — 1 головка, соль — 1 ст. л., перец черный молотый — 0,5 ч. л., корица — 1 палочка, гвоздика — 3–4 бутона, вода — 100 мл.

Как готовлю

Сначала перебираю смородину, мою и засыпаю в кастрюлю с водой. Провариваю 5 минут, пока ягоды не начнут лопаться. Самое сложное — протереть массу через сито, чтобы избавиться от шкурок и косточек. Полученное пюре возвращаю на огонь, добавляю сахар, соль, перец, корицу и гвоздику. Варю на слабом огне 20 минут, постоянно помешивая, до загустения. В самом конце выдавливаю чеснок через пресс, даю покипеть еще 2 минуты и снимаю с плиты. Горячим разливаю по стерилизованным банкам или подаю сразу к столу.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Гвоздика и чеснок дают такой пряный шлейф, что вся кухня пахнет рестораном. Текстура шелковистая, однородная, хотя я просто пробил блендером. Удивило, что сахара нужно минимум — сама ягода дает сладость.