Как мариновать помидоры, когда классика надоела: 3 необычных способа

Классические маринованные помидоры с чесноком, укропом и черным перцем — это вкусно и надежно. Но если они уже надоели, хочется чего-то необычного. При этом не обязательно искать заморские ингредиенты: все необходимое уже есть на кухне. Мы собрали три простых, но необычных способа маринования помидоров, которые кардинально меняют вкус. Яблоки и корица, мед и острый перец, виноградный сок и гвоздика — звучит странно, а работает безупречно.

Что нужно знать

Помидоры для всех рецептов подходят одни и те же — плотные, мясистые, некрупные, сливовидные сорта или черри. Перед маринованием их моют, обсушивают и накалывают зубочисткой у плодоножки, чтобы не лопнули. Банки и крышки обязательно стерилизуют. Сахар и соль используют обычные, без добавок. Уксус — 9%-й столовый, если в рецепте не указано иначе.

Рецепт № 1: помидоры с яблоками и корицей — сладко-пряные

Этот вариант напоминает зимний компот, только в солено-сладком исполнении. Корица и яблоко дают тонкую восточную ноту, которая не перебивает томатный вкус, а красиво его оттеняет. Особенно хороши такие помидоры к жирному мясу — свинине или баранине.

На двухлитровую банку понадобится примерно 1,5 кг помидоров, 1–2 крепких кисло-сладких яблока (лучше антоновка или гренни смит), 1 палочка корицы (или 1 ч. л. молотой), 3–4 бутона гвоздики, 2–3 горошины душистого перца. Для маринада на 1 л воды: 2 ст. л. соли, 4 ст. л. сахара, 1 ст. л. 9%-го уксуса.

Яблоки нарезают дольками, удаляют сердцевину, но кожуру не чистят. В стерилизованную банку укладывают помидоры, переслаивая их яблочными дольками. Добавляют корицу, гвоздику и перец. Готовят маринад: доводят до кипения воду с солью и сахаром, вливают уксус. Заливают кипящим маринадом. Стерилизуют литровые банки 15 минут, двухлитровые — 20–25 минут. Закатывают, переворачивают, укутывают до остывания. Помидоры готовы через 3–4 недели.

Как мариновать помидоры, когда классика надоела Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 2: помидоры в остром медовом маринаде — пикантные и жгучие

Этот вариант для тех, кто любит остроту с интересной сладкой подложкой. Мед делает вкус мягким и бархатистым, а перец чили добавляет характер. Сочетание неочевидное, но работающее идеально.

На 1,5-литровую банку понадобится 1–1,2 кг помидоров, 1 стручок острого перца чили (можно половинку, если не любите слишком жгуче), 3–4 зубчика чеснока, 2–3 зонтика укропа, несколько горошин черного перца. Для маринада на 1 л воды: 2 ст. л. соли, 3 ст. л. жидкого меда, 2 ст. л. 9%-го уксуса.

Чеснок нарезают пластинками, перец — колечками (семена можно удалить, если не хотите слишком остро). В банку укладывают помидоры с чесноком, перцем и укропом. Маринад готовят так: доводят воду с солью до кипения, добавляют мед (если мед засахарился, его предварительно растапливают на водяной бане), проваривают 2 минуты, в конце вливают уксус. Заливают кипящим маринадом. Стерилизуют банки 15–20 минут. Закатывают, переворачивают.

Необычный рецепт маринованных томатов Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 3: помидоры в виноградном соке с чесноком и зеленью — как ткемали, только без грузинских танцев

Виноградный сок дает маринаду фруктовую кислоту и сладость, а чеснок с зеленью добавляют пикантность. Вкус получается насыщенным, почти как у знаменитого грузинского соуса ткемали, но с помидорами внутри.

На двухлитровую банку понадобится 1,5 кг помидоров, 2 стакана (около 500 мл) натурального виноградного сока (лучше белого или розового, не слишком сладкого), 5–6 зубчиков чеснока, пучок кинзы или петрушки, 2–3 зонтика укропа, 5–6 горошин черного перца. Для маринада на 2 стакана виноградного сока: 2 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара (если сок сладкий, сахар можно не добавлять).

Помидоры укладывают в банку, переслаивая зеленью и чесноком. Виноградный сок переливают в кастрюлю, добавляют соль, сахар (по желанию) и доводят до кипения. Кипящим соком заливают помидоры. Стерилизуют банки 20–25 минут, закатывают, укутывают. Через месяц помидоры готовы — они становятся упругими, плотными, с виноградной кислинкой и ароматом зелени.

Что можно менять в этих рецептах

Яблоки в первом рецепте можно заменить грушами — получится тоже интересно, только слаще. Мед во втором рецепте можно заменить тростниковым сахаром — эффект будет похожим. Виноградный сок в третьем рецепте можно заменить яблочным или даже гранатовым — последний даст более терпкий вкус. Все три варианта отлично работают с черри или мелкими томатами — их можно мариновать целиком, не нарезая.

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