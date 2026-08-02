Бывалые дачники делают так: как уберечь помидоры от трещин в жару

Бывалые дачники делают так: как уберечь помидоры от трещин в жару

Трещины на томатах появляются даже у опытных дачников. Вчера плоды были крепкими и ровными, а уже сегодня их кожица лопнула. Чаще всего причина кроется в неправильном поливе, и исправить ситуацию гораздо проще, чем кажется.

Главное правило — не допускать резких перепадов влажности почвы. После долгой засухи не стоит обильно поливать грядки. Лучше увлажнять землю регулярно и небольшими порциями, особенно в период созревания плодов.

Поможет и слой мульчи из скошенной травы или соломы. Он дольше сохраняет влагу и защищает корни от перегрева. Не забывайте о калийных подкормках: они укрепляют кожицу томатов и делают ее более эластичной. А вот избыток азота может, наоборот, спровоцировать появление трещин.

Если помидоры уже начали лопаться, снимите поврежденные плоды и скорректируйте режим полива. Так вы сохраните оставшийся урожай здоровым и красивым.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что мульчирование помогает реже поливать томаты даже в жаркую погоду. Еще один полезный совет — поливайте растения ранним утром, чтобы влага успела равномерно распределиться в почве до наступления дневной жары.

Ранее сообщалось, что осенью под яблонями скапливаются десятки опавших плодов, и многие спешат отправить их в мусор. А ведь падалица может стать отличным помощником в саду.