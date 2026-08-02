Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
02 августа 2026 в 11:37

Бывалые дачники делают так: как уберечь помидоры от трещин в жару

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Трещины на томатах появляются даже у опытных дачников. Вчера плоды были крепкими и ровными, а уже сегодня их кожица лопнула. Чаще всего причина кроется в неправильном поливе, и исправить ситуацию гораздо проще, чем кажется.

Главное правило — не допускать резких перепадов влажности почвы. После долгой засухи не стоит обильно поливать грядки. Лучше увлажнять землю регулярно и небольшими порциями, особенно в период созревания плодов.

Поможет и слой мульчи из скошенной травы или соломы. Он дольше сохраняет влагу и защищает корни от перегрева. Не забывайте о калийных подкормках: они укрепляют кожицу томатов и делают ее более эластичной. А вот избыток азота может, наоборот, спровоцировать появление трещин.

Если помидоры уже начали лопаться, снимите поврежденные плоды и скорректируйте режим полива. Так вы сохраните оставшийся урожай здоровым и красивым.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что мульчирование помогает реже поливать томаты даже в жаркую погоду. Еще один полезный совет — поливайте растения ранним утром, чтобы влага успела равномерно распределиться в почве до наступления дневной жары.

Ранее сообщалось, что осенью под яблонями скапливаются десятки опавших плодов, и многие спешат отправить их в мусор. А ведь падалица может стать отличным помощником в саду.

Проверено редакцией
Читайте также
Вяленые помидоры в духовке: вкусная закуска, которая в магазине стоит дорого — повторяем бюджетно
Общество
Вяленые помидоры в духовке: вкусная закуска, которая в магазине стоит дорого — повторяем бюджетно
Изумительный салат без варки: вкуснота с копченой курицей, фасолью и сухариками
Общество
Изумительный салат без варки: вкуснота с копченой курицей, фасолью и сухариками
Баклажаны «Пармиджано»: любимое итальянское блюдо — без мяса, но сытно и вкусно
Общество
Баклажаны «Пармиджано»: любимое итальянское блюдо — без мяса, но сытно и вкусно
Замиокулькас месяц молчит не просто так: как заставить цветок дать новые побеги
Общество
Замиокулькас месяц молчит не просто так: как заставить цветок дать новые побеги
Чем подкормить томаты во время цветения: удобрения для богатого урожая
Семья и жизнь
Чем подкормить томаты во время цветения: удобрения для богатого урожая
полезные советы
помидоры
томаты
полив
калий
травы
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стала известна судьба пропавшей в Подмосковье девочки
Раскрыты последствия наводнения в Приморье
Звезда сериала «Золотое дно» скрывала рождение ребенка
Две крупнейшие экономики впервые за 15 лет вмешались в курс иены
Ветеран «Альфы» ответил, как СБУ могла узнать о мероприятии в центре Москвы
Сибирские специалисты выясняют причины массовой гибели пчел
Американская компания попыталась запретить «Ботокс» в России
В Подмосковье объявили желтый уровень опасности
Курникова и Иглесиас спустили полмиллиарда рублей на коммуналку в Майами
Экс-премьер Украины рассказал, как детей учат ненавидеть русских
Вин Дизель расплакался из-за сценария к фильму в культовой франшизе
«Звенья одной цепи»: ветеран «Альфы» о взрыве в ресторане в центре Москвы
«Замирают на месте»: боец «Севера» раскрыл секрет охоты на дроны ВСУ ночью
В России появится свой «Диснейленд»
Мужчина покорил 70-метровую мусорную гору
Украинок заставили извиниться за любовь к русским песням
«Распродать за бесценок»: Зеленского обвинили в уничтожении Украины
Появились подробности пропажи 17-летнего подростка в Бурятии
Стала известна судьба обвиняемой в похищении девочки с тойтерьером
Взрыв на Кудринской в Москве: кто был целью, след СБУ, новости 2 августа
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.