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28 июля 2026 в 07:00

Не выбрасывайте падалицу: упавшие яблоки принесут саду больше пользы, чем кажется

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Осенью под яблонями скапливаются десятки опавших плодов, и многие спешат отправить их в мусор. А ведь падалица может стать отличным помощником в саду: она обогащает почву, помогает удерживать влагу и даже привлекает полезных обитателей участка.

Самый простой способ использования яблок — отправить их в компост. Благодаря природным сахарам они быстро перегнивают и превращаются в питательное удобрение. Чтобы компост не закислялся, добавьте около 100 г древесной золы на 10 кг яблок.

Из измельченной падалицы можно сделать жидкую подкормку. Залейте ее водой, оставьте бродить на две-три недели, а затем разведите готовый настой водой в пропорции 1:10.

Яблоки также используют при посадке ягодных кустарников и в качестве мульчи. Кроме того, они привлекают ежей и птиц, которые помогают бороться с вредителями. А хорошие плоды можно отдать домашним животным после удаления поврежденных участков.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что даже упавшие яблоки могут принести пользу участку. Если падалицы слишком много, измельчайте ее перед использованием — так она перегниет значительно быстрее.

Ранее сообщалось, что после клубники не стоит сразу перекапывать землю и забывать о грядке. Почва после этой ягоды остается рыхлой и плодородной, поэтому ее можно с пользой занять другими культурами.

Проверено редакцией
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компост
сады
удобрения
Марина Макарова
М. Макарова
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