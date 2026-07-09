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09 июля 2026 в 18:36

Заливаю минтай соевым маринадом — и на сковороду. На ужин подаю сочную рыбку с азиатским акцентом

Фото: D-NEWS.ru
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Заливаю минтай соевым маринадом — и на сковороду. На ужин подаю сочную рыбку с азиатским акцентом, которая готовится быстрее, чем вы успеваете накрыть на стол. Получается обалденная вкуснятина: минтай сочный, нежный, с золотистой корочкой, пропитанный пряным сладко-соленым маринадом с легкой остринкой, — идеально к рису, овощам или просто с хлебом.

Этот рецепт выручает, когда хочется вкусного и быстрого ужина без лишней возни.

Для приготовления вам понадобится: 600 г филе минтая, 4 ст. ложки соевого соуса, 1 ст. ложка меда, 2 зубчика чеснока, 1 ч. ложка тертого имбиря, 1 ст. ложка растительного масла, соль и перец по вкусу. Смешайте соевый соус, мед, измельченный чеснок и имбирь. Залейте рыбу маринадом, оставьте на 15 минут. Разогрейте сковороду с маслом, обжаривайте минтай с двух сторон по 3–4 минуты до румяной корочки. Подавайте горячим, полив оставшимся маринадом.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот минтай — даже те, кто не любит рыбу, просили добавки! Маринад делает ее сочной и ароматной. Кстати, вместо меда можно взять кленовый сироп.

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
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