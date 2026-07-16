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16 июля 2026 в 14:00

Окунаю финики в шоколад — к чаю подаю домашние конфеты: нежные, хрустящие и без лишней химии

Фото: D-NEWS.ru
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Беру финики, арахисовую пасту, орехи и шоколад — и через 15 минут на столе конфеты, которые не стыдно подать гостям. Они получаются нежными, с хрустящей ореховой корочкой и тающей шоколадной оболочкой, а внутри — мягкая карамельная начинка из фиников и пасты. Никакого сахара, только натуральная сладость, которая не бьет по фигуре и дарит энергию. Хранятся в холодильнике и всегда под рукой, когда хочется сладкого.

Для приготовления вам понадобится: 10 фиников, 6 ст. ложек арахисовой пасты, 6 ст. ложек измельченного арахиса, 100 г горького шоколада. Финики надрежьте, удалите косточки, заполните каждую половинку арахисовой пастой, слегка придавите. Растопите шоколад на водяной бане. Обмакните финики в шоколад, затем обваляйте в измельченных орехах. Выложите на пергамент и уберите в холодильник на 20–30 минут до застывания. Подавайте охлажденными.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сделала эти конфеты — домашние съели за вечер, даже не поняв, что без сахара. Я использовала миндальную пасту и добавила в начинку кокосовую стружку. Кстати, вместо горького шоколада можно взять темный с орехами. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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