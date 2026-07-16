«Небольшое снижение»: Хуснуллин доложил Путину о темпах ввода жилья в РФ Хуснуллин: в России в 2026 году наблюдается небольшое снижение ввода жилья

Вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе доклада президенту Владимиру Путину сообщил о небольшом сокращении объемов ввода жилья в России в 2026 году. При этом он подчеркнул, что страна продолжает удерживать рекордные показатели, передает пресс-служба Кремля.

Беспрецедентный объем ввода жилья поддерживаем — это более 100 миллионов квадратных метров несколько лет подряд. Даже в Советском Союзе такого не было. В этом году есть небольшое снижение, — сказал он.

В свою очередь глава государства в ходе встречи отметил, что объем ежегодных инвестиций граждан в жилье составляет 15-16 трлн рублей. Зампред правительства подтвердил эту оценку, уточнив, что речь идет о сумме в 16 трлн рублей.

Кроме того, Путин назвал программу семейной ипотеки под 6% самым надежным из всех инструментов поддержки. По его словам, доля просрочки составляет не более 1%.

До этого личный финансовый консультант Александр Патешман рассказал, что лучше всего выбирать ипотеку с государственным участием. Он уточнил, что сейчас хорошее время для покупки квартиры на этапе котлована.