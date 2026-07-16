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16 июля 2026 в 15:27

В Перми во время ливня дерево придавило прохожую

РИА Новости: пермячка попала в реанимацию после того, как на нее упало дерево

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Жительница Перми оказалась в реанимации после того, как на нее рухнуло дерево во время сильного ливня, сообщила представитель краевой прокуратуры. В беседе с РИА Новости сотрудница надзорного ведомства добавила, что несчастный случай произошел на Соликамской улице.

По предварительной информации, 16 июля в районе дома 13 по улице Соликамской в Перми женщина-пешеход получила травмы в результате падения дерева и была госпитализирована, — сказала представитель краевой прокуратуры.

Она добавила, что пермячка находится в тяжелом состоянии. По ее словам, обстоятельства произошедшего выясняются сотрудниками прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области после наводнения зафиксировали опасные оползни и провалы грунта. С последствиями стихии столкнулись жители города Камышлова, где из-за обильных осадков земля в буквальном смысле начала уходить из-под ног прямо возле жилых домов. Параллельно критическая ситуация сложилась и в соседнем селе Обуховское Камышловского района.

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