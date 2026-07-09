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09 июля 2026 в 09:42

SHAMAN ответил на слухи о падении со сцены в Перми

SHAMAN опроверг сообщения о падении со сцены в Перми

Ярослав Дронов (SHAMAN) Ярослав Дронов (SHAMAN) Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) в своем Telegram-канале опроверг сообщения о том, что упал со сцены во время концерта в Перми. По словам Дронова, видеозапись, которая распространяется в интернете, не имеет отношения к его недавнему выступлению.

Он уточнил, что ролик был снят в 2023 году во время концерта в Государственном Кремлевском дворце. Артист пояснил, что тогда исполнял театрализованный номер на песню «Танцы на стеклах». Во время выступления он танцевал босиком на стеклах и получил травму ноги.

Ранее SHAMAN опубликовал у себя на странице видео танца с супругой Екатериной Мизулиной. На кадрах артист в черном смокинге танцует с главой Лиги безопасного интернета в ресторане. Певец до этого говорил, что слухи вокруг его отношений с Мизулиной возникают из-за повышенного внимания к их личной жизни.

Также SHAMAN назвал своей главной ошибкой публикацию вирусного видео, где он лизнул лед на Байкале. Музыкант признался, что не хочет лишать себя права быть живым человеком и иногда дурачиться. Он отметил, что не навредил этой шуткой никому, кроме самого себя.

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