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08 июля 2026 в 13:48

SHAMAN потанцевал с Мизулиной в кружевном платье

SHAMAN показал танец с Мизулиной в белом платье на свадебном видео

Певец Shaman (Ярослав Дронов) и его супруга, глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина во время концерта «30 лет на сцене», посвященного творческому пути певца Ярослава Дронова в Государственном Кремлевском дворце в Москве Певец Shaman (Ярослав Дронов) и его супруга, глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина во время концерта «30 лет на сцене», посвященного творческому пути певца Ярослава Дронова в Государственном Кремлевском дворце в Москве Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) опубликовал в Telegram-канале видео танца с супругой Екатериной Мизулиной. На кадрах артист в черном смокинге танцует с главой Лиги безопасного интернета в ресторане.

Мизулина предстала в белом кружевном платье длины макси с объемным бантом на подоле. Публикация вызвала предположения среди подписчиков, что видео могло быть снято во время закрытого торжества, которое, как они считают, прошло в прошлом году в Донецке.

Ранее Дронов заявил на пресс-конференции, что слухи вокруг его отношений с Мизулиной возникают из-за повышенного внимания к их личной жизни. По словам исполнителя, это «издержки профессии». Он добавил, что они решили открыто делиться важными моментами жизни, чтобы избежать распространения ложной информации благодаря контролируемой публичности.

Также SHAMAN назвал своей главной ошибкой публикацию вирусного видео, где он лизнул лед на Байкале. Музыкант признался, что не хочет лишать себя права быть живым человеком и иногда дурачится. Он также отметил, что не навредил этой шуткой никому, кроме самого себя.

Шоу-бизнес
Екатерина Мизулина
SHAMAN
Ярослав Дронов
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