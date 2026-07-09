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09 июля 2026 в 10:44

Плитка рухнула на ребенка в подъезде

Плитка рухнула на ребенка в подъезде жилого комплекса в Перми

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В Перми на ребенка в подъезде жилого комплекса «Экопарк Сосновый» обрушилась керамогранитная плитка, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По информации источника, серьезных травм девочке удалось избежать. В управляющей компании, обслуживающей дом на улице Борцов Революции, заявили, что узнали о случившемся из новостей и пока не могут назвать причину обвала.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области во время ураганного ветра погибла девочка. По предварительным данным, на крышу дома обрушилась часть строительных конструкций. Глава Арзамаса Александр Щелоков выразил соболезнования родным и близким погибшей.

До этого восьмилетняя девочка в московском ресторане на Пятницком шоссе поранила руку о доску с гвоздями, которая оказалась в сухом бассейне игровой зоны. Ребенок скатился с горки прямо на опасный предмет во время празднования своего дня рождения.

Кроме того, в Подмосковье ребенок попал в больницу после того, как во время рыбалки случайно вонзил себе в ногу рыболовный крючок. При забросе удочки крючок глубоко вошел в конечность — примерно на четыре сантиметра.

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