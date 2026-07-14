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14 июля 2026 в 14:29

Прокуратура помогла пострадавшему при аварии в Чернобыле добиться отпуска

Прокуратура Петербурга помогла пострадавшему при ЧС в Чернобыле выйти в отпуск

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга помогла 53-летнему мужчине, пострадавшему в результате аварии на Чернобыльской АЭС, получить дополнительный отпуск, пишет Neva.Today со ссылкой на ведомство. Сотрудники проверили соответствующую компанию на соблюдение законодательства о социальной защите граждан.

Мужчина сообщил, что ему отказались оплатить дополнительный ежегодный отпуск — 14 календарных дней. Прокурор направил иск с требованием признать право работника на законный отдых. Суд удовлетворил его в полном объеме.

Ранее прокуратура помогла семье погибшего участника СВО добиться отмены выплат его формальной супруге, с которой он не жил более 25 лет. Как установил надзорный орган, супруги давно не вели совместное хозяйство, не поддерживали семейные отношения и фактически жили отдельно. Несмотря на это женщина обратилась за получением выплат.

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