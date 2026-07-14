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14 июля 2026 в 14:06

Петербуржцев начнут заранее предупреждать об отключении теплоснабжения

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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В Санкт-Петербурге в рамках программы «Эффективный регион» продолжается работа над улучшением качества городских услуг и оптимизацией функционирования коммунальных служб, сообщает «Петербург2». Сейчас почти завершен проект по автоматизации анализа тепловизионных снимков зданий.

Сообщается, что теперь система сама преобразует цветовые зоны в числовые показатели, что помогает точнее находить участки с теплопотерями и быстрее устранять проблемы. Петербуржцев заранее информируют о предстоящих плановых работах, что уменьшает количество жалоб и повышает комфорт жизни горожан. Также новая система позволит снизить расходы на отопление.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон рассказал, что летом россияне могут сократить расходы на коммунальные услуги из-за перерасчета за отопление и горячую воду на время профилактики. Он также отметил, что если отопление «по факту» (только в сезон), то начислений с мая по сентябрь быть не должно, а при годовой разбивке (1/12) УК должна скорректировать квитанции, если зима была теплее нормы.

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