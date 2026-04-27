Снегопад нарушил электроснабжение в 19 муниципалитетах Подмосковья

Жители 19 муниципалитетов Московской области остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. Еще в четырех муниципальных образованиях зафиксировано отключение теплоснабжения.

По данным МЧС, стихия повалила 542 дерева в 31 муниципальном образовании. Из-за падений деревьев пострадали шесть человек. Кроме того, поврежден 161 автомобиль в 15 муниципалитетах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что кратковременные перебои с электричеством произошли в нескольких округах региона. По его словам, все аварийные службы работают в усиленном режиме.

Ранее синоптик Людмила Паршина заявила, что сильный снегопад в Москве продолжится как минимум до вечера 28 апреля. К этому моменту высота снежного покрова в столице может достичь 15 см. Синоптик уточнила, что образовавшиеся сугробы останутся на несколько дней и, по всей вероятности, полностью растают только к четвергу 30 апреля.