Мощный снегопад спровоцировал энергетический коллапс в Подмосковье

Кратковременные перебои с электричеством произошли в нескольких округах Московской области вследствие непогоды, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем канале на платформе МАКС. По его словам, все аварийные службы работают в усиленном режиме.

Из-за непогоды и сильного ветра в ряде округов произошли временные отключения электроснабжения. Все аварийные и коммунальные службы уже переведены на усиленный режим и работают на местах, — написал он.

В округах с наибольшим числом отключений на базе районных электрических сетей (РЭС) развернуты муниципальные штабы. Мониторинг ведется непрерывно, отчеты поступают каждый час, указал Воробьев.

Ранее движение пригородных поездов на двух направлениях Московской железной дороги — Савеловском и Казанском — оказалось остановлено из-за неблагоприятных погодных условий. Проблемы зафиксированы на участках МЦД-1 и МЦД-3. Так, на МЦД-1 Савеловского направления на перегоне Лобня — Марк произошел обрыв контактного провода, в результате чего движение поездов в сторону Москвы было приостановлено.