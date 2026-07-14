Новый проект SHOT ПРОВЕРКИ посвятили самым странным квартирам для аренды

Команда SHOT ПРОВЕРКИ запустила новый проект под названием «Квартиранты» — его посвятили самым странным квартирам для аренды. В коротких видеороликах журналисты показывают наиболее проблемное жилье — с завышенными ценами, грязью, сломанной мебелью, насекомыми и следами погрома после предыдущих арендаторов. Авторы выпусков выясняют, как такую недвижимость представляют на рынке, сколько просят за ее съем и почему люди все равно готовы заселяться в подобные места.

Мы поняли, что это не отдельные эпизоды, а настоящий шквал резонирующего контента, больше похожего на социальную рефлексию, которой надо дать выход. Наш еженедельный проект «Квартиранты» запускается в формате ироничного репортажа от первого лица. Минутное видео, которое нам присылают наши подписчики, выходит без редактуры и морализаторства на обсуждение нашей аудитории, — подчеркнул гендиректор объединенной редакции LIFE и SHOT Денис Арапов.

Среди героев проекта не только арендаторы, но и собственники. Первые из них сталкиваются с квартирами, фактически непригодными для жизни, а вторые страдают от жильцов, разрушающих и захламляющих жилье.

Почти все либо снимали жилье, либо сдавали, либо слышали от знакомых такие истории, после которых хочется спросить: как это вообще возможно? Здесь всегда есть чему удивляться, и эмоции со всех сторон: одни чувствуют, что их развели красивой картинкой, другие — что им уничтожили квартиру. Мне кажется, это точный срез времени: снять нормальное жилье сегодня — большая удача. А найти «своего» квартиранта иногда еще сложнее, — отметил шеф-редактор проекта SHOT ПРОВЕРКА Александр Бриус.

Ранее команда SHOT ПРОВЕРКИ провела новое расследование, в ходе которого разоблачила мошеннические схемы псевдокредитных брокеров. В нем приняла участие доктор психологических наук Вера Никишина. Она перечислила механизмы психологического давления и объяснила, как люди в стрессовых ситуациях попадают в лапы мошенников.