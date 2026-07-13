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13 июля 2026 в 12:28

Жилищный эксперт объяснил, зачем нужна выписка из ЕГРН

Жилищный эксперт Чернокульский: выписка из ЕГРН поможет получить сведения

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Выписка из ЕГРН поможет получить необходимые сведения о собственнике, рассказал RT директор жилищной компании Александр Чернокульский. Он отметил, что это — важный документ при сделках с недвижимостью: она подтверждает, кто является собственником объекта, а также показывает, есть ли на нем аресты, ипотека или иные ограничения.

Полностью от мошенничества выписка не защитит, но поможет убедиться, что квартиру действительно сдает собственник или хотя бы лицо, имеющее зарегистрированные права на объект. Для арендатора это простая проверка, которая занимает несколько минут и может избавить от серьезных проблем в будущем, — рассказал Чернокульский.

Жилищный эксперт подчеркнул, что получить выписку можно разными способами: через портал «Госуслуги», официальный сервис Росреестра, МФЦ, почтовым отправлением в Росреестр либо с помощью выездного обслуживания Роскадастра. По его словам, при этом за предоставление сведений из ЕГРН нужно уплатить госпошлину.

Ранее адвокат Михаил Сазанов рассказал, что перед покупкой квартиры необходимо проверить всю историю собственности, заказав расширенную выписку из ЕГРН. Он отметил, что резкая смена нескольких собственников за очень короткий срок — тревожный знак.

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