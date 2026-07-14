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14 июля 2026 в 15:51

Путин объяснил укрепление рубля

Путин объяснил укрепление рубля снижением спроса на иностранную валюту

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Избыточное укрепление рубля связано со снижением спроса на иностранную валюту, заявил на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым президент России Владимир Путин. Руководитель республики обратил внимание главы государства на проблемы экспортоориентированного региона из-за слишком сильного курса национальной валюты. Подробности приводятся на сайте Кремля.

Валюта меньше нужна — не нужна так, как раньше, — констатировал глава государства.

Ранее эксперт по финансовым сервисам кандидат экономических наук Андрей Бархота в беседе с NEWS.ru заявил, что доллар может укрепиться к концу лета и стоить 83 рубля. По его словам, основное движение курса американской валюты произойдет уже в ближайшие месяцы с постепенным преодолением ключевых психологических отметок.

До этого профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев сообщил, что доллар признан традиционной валютой для хранения сбережений. Экономист подчеркнул, что евро является второй по значимости валютой, однако призвал помнить о нестабильности отдельных стран Еврозоны и политических рисках. По его словам, юань набирает популярность из-за растущей экономики Китая, но обладает меньшей ликвидностью.

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