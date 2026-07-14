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14 июля 2026 в 15:39

Россиянам рассказали, почему люди сравнивают себя с другими

Психологи Щанкина и Слобин: люди сравнивают себя с другими из-за соцсетей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Люди начинают сравнивать себя с другими из-за «идеальной» картинки в социальных сетях, рассказали «Радио 1» специалисты центра психологической поддержки мужчин Наталия Щанкина и Глеб Слобин. Специалисты отметили, что в публикациях люди редко рассказывают о собственных неудачах.

Каждый день в информационном пузыре ты видишь людей лучше себя. Всегда есть люди моложе, умнее, успешнее, стройнее, реализованнее. И это выливается в целый ряд тяжелых переживаний и приводит к невротизации, — рассказали Щанкина и Слобин.

Психологи подчеркнули, что сама по себе конкуренция не несет вреда: проблема в том, что человек не может остановиться в сравнении, даже понимая негативные последствия. По их заявлениям, если чужие успехи вызывают только боль и чувство неполноценности — это зависть.

Ранее детский психиатр Кристина Перепечина рассказала, что агрессия, проблемы с контролем эмоций, ухудшение памяти и концентрации внимания, проявление упрямства и капризность могут сигнализировать о тревожном расстройстве у ребенка. По ее словам, «плохим поведением» дети лишь пытаются справиться с внутренним напряжением и страхом.

Общество
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психологи
конкуренция
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