Команда «SHOT ПРОВЕРКИ» разоблачила схемы псевдокредитных брокеров

Команда «SHOT ПРОВЕРКА» провела новое расследование, в ходе которого разоблачили мошеннические схемы псевдокредитных брокеров. В нем приняла участие доктор психологических наук Вера Никишина. Она перечислила механизмы психологического давления и объяснила, как люди в стрессовых ситуациях попадают в «лапы» мошенников.

Когда человек боится, его способность критически мыслить резко падает. На этом и строятся стратегии псевдоброкеров: они говорят уверенно, обещают спасение, давят скоростью и формируют ложную картину контроля. Клиенту кажется, что времени и возможности выбора совсем нет, и он подписывает все, что ему дают, — рассказала Никишина.

В частности, по ее словам, под давлением люди нередко начинают искать быстрые решения проблем и перестают анализировать риски. Они упускают важные детали в документах и соглашаются на совершенно абсурдные условия. Психолог отметила, что схема брокеров строится на четком алгоритме: подавление воли, создание иллюзии доверия и манипуляции срочностью.

Ранее команда «SHOT ПРОВЕРКИ» запустила новый онлайн-проект «SHOT ПОДДЕРЖКА». В рамках него владельцы бизнеса приглашают к себе ведущих проекта для проведения аудита на производстве или в заведении.