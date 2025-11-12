«SHOT ПРОВЕРКА» запустила новый проект для помощи владельцам бизнеса

Команда «SHOT ПРОВЕРКИ» запустила новый онлайн-проект «SHOT ПОДДЕРЖКА». В рамках него владельцы бизнеса приглашают к себе ведущих проекта для проведения аудита на производстве или в заведении.

Профилактические визиты осуществляют журналист и автор «SHOT ПОДДЕРЖКА» Олег Сидякин совместно с доктором технических наук и экспертом по пищевой безопасности Ольгой Пасько. Они выявляют потенциальные риски и дают рекомендации.

На проработку замечаний предпринимателям отводят три дня. После этого команда возвращается и проверяет результат. Проект нацелили на то, чтобы показать представителям бизнеса, что контроль и аудит — это не наказание, а полезный инструмент.

Первым участником проекта стал ресторан «АУФФ». Следующей локацией выбрали бар «Луна 2077». Третью проверку провели в компании по переработке морепродуктов «Адмирал».

