Российский бизнес назвал оптимальными для новогоднего отдыха семь дней

Большинство представителей российского бизнеса считают оптимальной продолжительность новогодних каникул в семь-восемь дней, пишет ТАСС, ссылаясь на результаты исследования. Согласно результатам, за такой вариант высказались 63% респондентов. Еще 25% участников опроса проголосовали за традиционные 10-12 дней отдыха. Продолжительность праздников более 14 дней предпочли бы 12% опрошенных.

Кроме того, почти половина респондентов отметила положительное влияние новогодних праздников на бизнес и мотивацию сотрудников. По их мнению, это время позволяет восстановить силы и перезагрузиться, что в итоге повышает продуктивность и креативность команды. Еще 11% оценили положительное влияние праздников, поскольку они дают возможность провести аудит бизнес-процессов и подготовиться к следующему году.

Каждый седьмой участник опроса заявил о негативном влиянии длинных каникул. Бизнесмены сказали, что продолжительный отпускной период приводит к срыву сделок, нарушению сроков доставки и другим отрицательным последствиям.

Ранее депутат Екатерина Стенякина говорила, что сотрудникам силовых структур, медицинским работникам и спасателям предстоит работать в период новогодних праздников. Она напомнила, что в текущем году каникулы будут одними из самых продолжительных и составят 12 дней. В праздничные дни придется работать также сотрудникам предприятий с непрерывным циклом производства.