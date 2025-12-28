По двум регионам России прокатилась волна закрытий банков

Наибольшее число банковских отделений в 2025 году закрылось в Краснодарском крае и Республике Крым — 99 и 88 офисов соответственно, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ЦБ РФ. Всего за указанный период количество таких офисов в стране уменьшилось, увеличившись лишь в 10 субъектах.

Согласно статистике регулятора, по состоянию на начало декабря в России действовало 22 530 отделений кредитных организаций. В десятку регионов с самым значительным сокращением сети, помимо лидеров, также вошли Оренбургская область и Санкт-Петербург.

Ранее экономист Владимир Григорьев заявил, что новая банковская мера безопасности, требующая подтверждения родственных связей при крупных переводах, может вызвать недовольство в обществе. По его мнению, несмотря на законность данной процедуры, она способна спровоцировать у клиентов психологический дискомфорт и ощущение вмешательства в частную жизнь.

Кроме того, владелец банка и страховой компании эксперт по управлению активами Ярослав Остудин заявил, что финансовые учреждения вынуждены внедрять строгие проверки денежных переводов из-за законодательных изменений, вступивших в силу летом 2024 года. По его словам, кредитную организацию, которая пропустит мошенническую операцию, ожидают катастрофические штрафные санкции.