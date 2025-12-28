Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 11:15

По двум регионам России прокатилась волна закрытий банков

Краснодарский край и Крым стали лидерами по закрытию отделений банков

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Наибольшее число банковских отделений в 2025 году закрылось в Краснодарском крае и Республике Крым — 99 и 88 офисов соответственно, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ЦБ РФ. Всего за указанный период количество таких офисов в стране уменьшилось, увеличившись лишь в 10 субъектах.

Согласно статистике регулятора, по состоянию на начало декабря в России действовало 22 530 отделений кредитных организаций. В десятку регионов с самым значительным сокращением сети, помимо лидеров, также вошли Оренбургская область и Санкт-Петербург.

Ранее экономист Владимир Григорьев заявил, что новая банковская мера безопасности, требующая подтверждения родственных связей при крупных переводах, может вызвать недовольство в обществе. По его мнению, несмотря на законность данной процедуры, она способна спровоцировать у клиентов психологический дискомфорт и ощущение вмешательства в частную жизнь.

Кроме того, владелец банка и страховой компании эксперт по управлению активами Ярослав Остудин заявил, что финансовые учреждения вынуждены внедрять строгие проверки денежных переводов из-за законодательных изменений, вступивших в силу летом 2024 года. По его словам, кредитную организацию, которая пропустит мошенническую операцию, ожидают катастрофические штрафные санкции.

Краснодарский край
Крым
банки
закрытия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Востряковском кладбище началось прощание с Иреной Лесневской
Названы «продлевающие страдания» методы борьбы с похмельем
Магнитные бури сегодня, 28 декабря: что завтра, нарушения сна, давление
Авария с вылетевшим в кювет автобусом унесла жизни четырех человек
Польша анонсировала грандиозный проект, связанный с беспилотниками
Королевская семья Британии: новости, Эндрю хотел убить Карла III?
Россиянам назвали самые выгодные способы вложить 13-ю зарплату
«Была очень свободным человеком»: журналист о дружбе с Лесневской
В Минобороны сообщили об освобождении нескольких населенных пунктов в ДНР
Классический гуакамоле с авокадо: идеальная намазка за 5 минут
Минобороны сообщило о поражении энергообъектов ВПК Украины
В Минобороны подсчитали количество сбитых дронов ВСУ за 24 часа
Военэксперт ответил, когда Россия может полностью освободить ДНР
Власти Кронштадта допустили четыре ошибки в новогоднем плакате
Как и чем закусывать глинтвейн: что подать на стол, чтобы не ошибиться
Вулкан выбросил лаву на высоту 400 метров
Россиянам объяснили, кому положена двойная оплата за работу в Новый год
Раскрыта международная сеть сексуальной онлайн-эксплуатации детей
«Важные работы»: Гросси рассказал о начале ремонта у ЗАЭС
Наступление ВС России на Харьков 28 декабря: бегство ВСУ, заруба в Купянске
Дальше
Самое популярное
Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно
Общество

Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке
Общество

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.