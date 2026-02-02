В России решили судьбу имущества крупного прогоревшего банка РАД объявил торги по имуществу Таврического банка в Петербурге и Ленобласти

Имущество ликвидированного Таврического банка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выставлено на продажу, сообщили в Российском аукционном доме (РАД). Торги пройдут 10 марта на электронной площадке по поручению Агентства по страхованию вкладов.

На аукционе будет представлено три лота общей стартовой стоимостью около 190 млн рублей. Это офис в центре Петербурга, здание в Сосновом Бору и участок земли в Пушкине.

Офис площадью 156 квадратных метров расположен в бизнес-центре «Преображенский» рядом со станцией метро «Чернышевская». Его начальная цена — 19,14 млн рублей, и он полностью готов к использованию.

В Сосновом Бору продается одноэтажное здание площадью 1,3 тыс. квадратных метров с земельным участком. Часть помещения сдана в аренду магазину, остальная часть подходит для офиса. Цена этого лота составляет 75,3 млн рублей.

Третий лот — земельный участок площадью 2,2 гектара в Пушкине. Он находится недалеко от университета и парка, на нем можно строить коммерческие объекты. Начальная цена участка — 95,5 млн рублей.

Ранее суд удовлетворил заявление ЦБ РФ о признании Таврического банка банкротом. В документах указывалось на начало конкурсного производства. В сентябре Банк России принял решение об аннулировании у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций. В регуляторе пояснили, что эта мера стала вынужденной в связи с полной утратой учреждением собственного капитала.