Российский банк признали банкротом

Суд в Санкт-Петербурге удовлетворил иск Центрального Банка России о признании Таврического банка банкротом, говорится в карточке судебного дела. В материалах также указывается, что в отношении кредитной организации было инициировано конкурсное производство.

Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство, — отмечается в документе.

Еще в сентябре Центробанк России принял решение об отзыве у Таврического банка лицензии на осуществление банковской деятельности. В регуляторе пояснили, что данная мера стала необходимой в связи с полной утратой кредитной организацией собственного капитала.

Ранее клиенты Таврического банка собрались в офисе учреждения в Санкт-Петербурге. Люди пришли для выяснения порядка и сроков возврата своих вкладов. По показателю величины активов данная кредитная организация занимала в банковской системе Российской Федерации 60-е место.

Пресс-служба банка до этого сообщила о временной приостановке обслуживания клиентов во всех отделениях, а также через онлайн-сервисы. Такое решение было принято в связи с техническими причинами.