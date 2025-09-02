Банк «Таврический» временно приостановил обслуживание клиентов

Банк «Таврический» приостановил обслуживание клиентов как в офисах, так и в онлайн-сервисах, сообщили в пресс-службе организации. Такое решение было принято по техническим причинам.

Уважаемые клиенты! 02.09.2025 Таврический банк (АО) по техническим причинам не осуществляет обслуживание клиентов в офисах и посредством онлайн-сервисов. Информация о дате и времени возобновления работы будет размещена позднее. Приносим извинения за причиненные неудобства! — говорится в сообщении.

Как стало известно корреспонденту ТАСС, доступ к онлайн-сервису планируют восстановить к 10:00 3 сентября.

Доступ в сервис «Интернет-банк» будет закрыт до 10:00 мск 03.09.2025 в связи с проведением плановых технических работ, — сообщили представители банка.

Ранее сообщалось, что три крупных российских банка планируют обратиться за поддержкой к ЦБ РФ. Банки обсуждают рекапитализацию из-за возможного роста проблемных кредитов в 2026 году. При этом не уточняется, о каких именно банках идет речь.

До этого эксперт финансового рынка Андрей Бархота предупредил россиян о возможных сложностях с обналичиванием денег и переводами из-за повышенной телефонной активности перед операциями. Он отметил, что банки могут ограничивать выдачу наличных из-за роста случаев мошенничества.