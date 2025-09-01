День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 14:15

Россиян предупредили о неожиданной проблеме при снятии наличных

Аналитик Бархота: россияне не смогут снять наличные из-за телефонной активности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У россиян могут возникнуть проблемы с переводом и снятием наличных средств в банкоматах из-за телефонной активности, заявил NEWS.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота. По его словам, банки прибегают к подобным мерам в рамках борьбы с мошенниками.

Банкам разрешили ограничивать выдачу наличных из-за мошенников. И тут есть неочевидный сигнал, почему операцию могут заблокировать. Это повышенная телефонная активность гражданина перед тем, как он запрашивает в банкомате деньги. Ведь часто бывает такое, что мошенники обрабатывают человека, после чего он спешит отправить средства. Судя по всему, банки будут иметь доступ к этой телефонной активности. Не детализированно, кто с кем общался, а просто, что она была, — отметил Бархота.

Если клиент решил снять деньги в банкомате после нескольких телефонных разговоров, которые длились не менее пяти минут, банки могут расценить, что человек общался с мошенниками, добавил аналитик. По его словам, также обеспокоенность может вызвать один очень длинный разговор с неизвестным абонентом.

Если человек хочет перевести или снять крупную сумму, которую ранее никогда не снимал, это еще один фактор, указывающий на мошенническую схему, — заключил Бархота.

Ранее сообщалось, что в России вводится штраф в 50 тысяч рублей за передачу сим-карт третьим лицам для долгосрочного пользования. При этом исключение составляют родственники, которые могут неограниченно пользоваться чужим номером.

деньги
банки
законы
Россия
Яна Стойкова
Я. Стойкова
