01 сентября 2025 в 13:46

Россиянам рассказали о новых штрафах с 1 сентября

С 1 сентября в России вводится штраф за передачу сим-карт третьим лицам

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

С 1 сентября в России вводится штраф в 50 тысяч рублей за передачу сим-карт третьим лицам для долгосрочного пользования, сообщает Readovka.news. При этом родственники составляют исключение и могут неограниченно пользоваться чужим номером.

Кроме того, передает издание, официально вступает в силу закон о штрафе в пять тысяч рублей за поиск экстремистских материалов в интернете. За размещение рекламы в запрещенных соцсетях физлицам придется заплатить до 2,5 тысячи рублей, а юрлицам — 500 тысяч рублей. По данным издания, с 1 сентября мессенджер MAX и приложение RuStore обязательны для установки на новые устройства.

Отмечается, что в случае блокировки банковского счета мобильная связь также будет ограничена, а финансовые организации могут запретить снимать больше 50 тысяч рублей в сутки через банкомат при подозрении на мошеннические действия. Банки могут заморозить счет без решения суда, при этом клиенты смогут назначить доверенное лицо для подтверждения своих операций.

Кроме того, сообщается, что с 1 сентября кинотеатры не смогут получить прокатное удостоверение на фильмы, пропагандирующие «нетрадиционные ценности». Россиянам также запрещается заводить дома диких животных, таких как волки, медведи, дикобразы, лисы, бегемоты, носороги, слоны и гиены.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что с 1 сентября водителям с синдромом Аспергера запрещено садиться за руль. По его словам, водительских прав также могут лишиться люди с депрессией, шизофренией и органическими патологиями психики.

штрафы
законы
Россия
MAX
