Трамп присвоил себе новый высокий пост

Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social неожиданно объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Он опубликовал отредактированный скриншот, имитирующий статью из «Википедии».

В публикации указано, что он был «назначен» на эту должность в январе 2026 года. При этом в той же «биографии» Трамп сохранил за собой и пост президента США.

Этот шаг следует за информацией о том, что контроль над ситуацией в Венесуэле после задержания главы республики Николаса Мадуро был возложен на американское руководство. При этом официальным исполняющим обязанности президента Венесуэлы является Делси Родригес.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков предположил, что американский лидер вряд ли помилует и освободит захваченного США Мадуро. Эксперт отметил, что судебный процесс над ним будет громким. При этом он не исключил и вынесение оправдательного приговора.

До этого у посольства Соединенных Штатов в Варшаве состоялся митинг в поддержку Венесуэлы. Основной костяк протестующих составили активисты левых и антифашистских организаций. Участники держали в руках флаги Венесуэлы и плакаты с лозунгами: «Руки прочь от Венесуэлы, Трамп — империалистический бандит», «Стоп агрессии США, никакой крови за нефть».