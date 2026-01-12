Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 06:10

Трамп присвоил себе новый высокий пост

Трамп назвал себя новым временным главой Венесуэлы

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Molly Riley
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social неожиданно объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Он опубликовал отредактированный скриншот, имитирующий статью из «Википедии».

В публикации указано, что он был «назначен» на эту должность в январе 2026 года. При этом в той же «биографии» Трамп сохранил за собой и пост президента США.

Этот шаг следует за информацией о том, что контроль над ситуацией в Венесуэле после задержания главы республики Николаса Мадуро был возложен на американское руководство. При этом официальным исполняющим обязанности президента Венесуэлы является Делси Родригес.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков предположил, что американский лидер вряд ли помилует и освободит захваченного США Мадуро. Эксперт отметил, что судебный процесс над ним будет громким. При этом он не исключил и вынесение оправдательного приговора.

До этого у посольства Соединенных Штатов в Варшаве состоялся митинг в поддержку Венесуэлы. Основной костяк протестующих составили активисты левых и антифашистских организаций. Участники держали в руках флаги Венесуэлы и плакаты с лозунгами: «Руки прочь от Венесуэлы, Трамп — империалистический бандит», «Стоп агрессии США, никакой крови за нефть».

Дональд Трамп
США
Венесуэла
назначения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Зачем был Париж»: в США осудили идею Стармера по Украине
Крупный приволжский город временно закрыл небо
Россиянам объяснили, как защитить огород от зимних морозов и льда
Беру готовое тесто и пачку творога: ем треугольники через 20 минут
Гигантская рыба длиной 2,5 метра напугала рыбаков в Бразилии
Трамп присвоил себе новый высокий пост
Трамп позитивно высказался о ходе урегулирования на Украине
«Насколько лютовали»: раскрыто, сколько человек ВСУ расстреляли в Селидово
Перелом позвоночника, дорогостоящее лечение, рехаб: где сейчас Емельяненко
Овечкин обновил снайперский рекорд НХЛ
В Приморье раскрыли схему продажи авто из Японии
Гороскоп 12 января: ждем преференций, избегаем недовольных завистников
Сомнолог назвала идеальные температуру и влажность для здорового сна
Главе ФРС поступила угроза от Минюста США
Трамп объяснил свою зацикленность на Гренландии
К чему снится опоздать на поезд: знак судьбы или тревоги?
Фаза Луны сегодня, 12 января: рыбачим на лайте, играем с котиками
Трамп высказался о возможной встрече с временным главой Венесуэлы
Лучшие фильмы, смерть Кеосаяна, слова об СВО, как живет Алена Хмельницкая
Разбитое стекло в скорой привело к уголовному делу
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.