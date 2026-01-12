Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 07:56

Экс-глава австрийского МИД рассказала, каким мессенджером пользуется в РФ

Кнайсль заявила, что в России пользуется мессенджером MAX

Карин Кнайсль Карин Кнайсль Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль рассказала в интервью РИА Новости, что зарегистрировалась в российском мессенджере MAX. Однако, по ее словам, использование сервиса сопряжено с трудностями, поскольку он пока работает только на русском языке и требует наличия российской SIM-карты для звонков.

Кнайсль отметила, что может использовать мессенджер для звонков в России, но не для полноценного общения. Политик пока не понимает некоторые команды.

Кроме того, у меня есть друзья в Ливане, Австрии, Франции, один в Иерусалиме, и ни у кого нет российской сим-карты, а звонить по MAX можно только пользователям с российской сим-картой, — поделилась Кнайсль.

Важной недостающей функцией, по мнению экс-министра, является автоматический перевод сообщений. Он был бы полезен для проживающих в России иностранцев.

Платформа MAX была запущена VK в марте в качестве бета-версии и доступна в основных магазинах приложений. Она позволяет обмениваться сообщениями, звонить и отправлять файлы до 4 ГБ.

Ранее председатель комитета Государственной думы по информационной политике Сергей Боярский рассказал, что в скором времени россияне смогут удостоверять личность с помощью цифрового ID на базе мессенджера MAX в самолете, поезде и других видах транспорта. По его словам, внедрение платформы в другие сферы жизни, где требуется подтверждать личность, будет проходить быстрее.

