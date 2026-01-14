Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 17:53

Экс-глава МИД Австрии похвалила российские поезда

Экс-министр Австрии Кнайсль назвала поезда в России идеальными

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Российские поезда идеальны, заявила руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ, экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Она также рассказала о своей жизни в деревне Рязанской области и реставрации дома 1824 года постройки, сообщает ТАСС.

Я не городской человек, я человек деревни, и мне повезло, я нашла небольшую деревню в Рязанской области. В России идеальные поезда, я езжу на поезде раз в месяц. Я в пяти часах от Москвы, — рассказала Кнайсль.

Экс-министр также поделилась, что занимается восстановлением исторического дома, последним владельцем которого был посол императора Николая II в Австрии.

Ранее Кнайсль рассказала, что зарегистрировалась в российском мессенджере MAX. Однако использование сервиса сопряжено с трудностями, поскольку он пока работает только на русском языке и требует наличия российской сим-карты для звонков. Кнайсль отметила, что может использовать мессенджер для звонков в России, но не для полноценного общения. Политик пока не понимает некоторые команды. Важной недостающей функцией, по мнению экс-министра, является автоматический перевод сообщений.

Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

