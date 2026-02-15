Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 11:09

Парализованный Крымский мост вызвал 10-часовые задержки поездов

Перекрытие Крымского моста задержало в пути 15 поездов

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
15 поездов следуют с задержками из-за перекрытия движения по Крымскому мосту в ночь с 14 на 15 февраля, передает пресс-служба компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс». Время задержки некоторых составов достигает 10 часов.

Так, в Крым с задержкой следует поезда из Санкт-Петербурга (№ 077, № 007), Кисловодска (№ 327), Москвы (№ 092, № 195, № 028) и Адлера (№ 316). Из Крыма с отставанием графика идут семь составов из Симферополя (№ 028, № 316, № 008, № 068, № 328, № 078, № 196) и один из Севастополя (№ 092). Пассажиры, чьи поезда задерживаются более чем на четыре часа, обеспечиваются питанием и водой.

Утром 15 февраля сообщалось, что из-за перекрытия движения по Крымскому мосту в пунктах пропуска со стороны Краснодарского края скопилось более 700 автомобилей. Движение возобновили после 11-часового простоя.

До этого появилась информация, что 70 дронов ВСУ были сбиты минувшей ночью над регионами России. Атаке ВСУ с воздуха подверглись Краснодарский край, Республика Крым, Курская область и Ставропольский край. Несколько украинских беспилотников удалось сбить над Азовским и Черным морями.

пассажирские поезда
Крымский мост
происшествия
ограничения
