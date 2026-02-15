Зимняя Олимпиада — 2026
Пробка из 700 автомобилей возникла у Крымского моста

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В пунктах пропуска со стороны Краснодарского края скопилось более 700 автомобилей из-за перекрытия движения по Крымскому мосту, сообщили в инфоцентре региона. Его возобновили после 11-часового простоя. В графике следования поездов крымского направления произошли сбои длительностью до семи часов.

В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 485 транспортных средств. Время ожидания — около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 235 транспортных средств. Время ожидания — около часа, — сообщает оперативный канал.

Службы СКЖД принимают меры по сокращению задержек 15 пассажирских составов. На автодорожной части моста продолжается досмотр транспорта в штатном режиме. Водителям рекомендуется учитывать время ожидания при планировании поездок через Керченский пролив.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостанавливалось и утром 9 февраля. На тот момент сервис «Яндекс Карты» не фиксировал существенных заторов, а небольшое скопление автомобилей наблюдалось лишь со стороны Тамани.

Крымский мост
пробки
Краснодарский край
Крым
