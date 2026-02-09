Крымский мост временно перекрыли для транспорта

Утром в понедельник, 9 февраля, дорожное движение по Крымскому мосту было временно приостановлено, сообщили в пресс-службе транспортного перехода. Причина неизвестна. Согласно сервису «Яндекс Карты», никакого существенного затора на мосту и на подъездах пока нет, небольшое количество автомобилей скопилось со стороны Тамани.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, — говорится в сообщении.

До этого движение по переправе перекрывали 3 февраля. Тогда причина также не уточнялась.

Ранее автомобиль марки УАЗ упал со скалы на склоне Долгоруковской яйлы в Крыму, в результате чего пострадали двое взрослых и ребенок. Высота, с которой рухнула машина, составила около 200 метров. Очевидцы обнаружили несовершеннолетнего на месте происшествия и передали его медикам.

Тем временем женщина-водитель и двое детей погибли в результате ДТП на трассе Р-258 «Байкал» в Иркутской области. По данным Госавтоинспекции, 26-летняя женщина за рулем Toyota Corolla Spacio не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовиком.