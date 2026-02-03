Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 23:56

Движение по Крымскому мосту перекрыли

Крымский мост Крымский мост Фото: kremlin.ru
Автодорожное движение по Крымскому мосту было временно прекращено, сообщили в пресс-службе транспортного перехода. Причины таких мер не уточняются.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — говорится в сообщении.

В начале января на мосту наблюдалась аналогичная ситуация. Тогда более 700 автомобилей стояли в очереди для проезда. При этом утром 8 января никаких заторов и очередей у моста зафиксировано не было.

До этого суд в Москве заочно арестовал командующего Военно-морскими силами ВСУ Алексея Неижпапу в рамках уголовного дела о подрыве Крымского моста 17 июля 2023 года. Согласно материалам дела, его также объявили в международный розыск.

Кроме того, в Краснодарском крае и со стороны Крыма были зафиксированы задержки 12 пассажирских поездов из-за перекрытия Крымского моста. Движение было приостановлено в ночь на 28 января, что привело к сбою в графике составов, следующих из Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера и других городов.

