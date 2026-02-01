Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 07:03

Обвиняемого в подрыве Крымского моста командира ВСУ заочно арестовали

Суд заочно арестовал главкома ВМС Украины Неижпапу за теракт на Крымском мосту

Алексей Неижпапа Алексей Неижпапа Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Суд в Москве заочно арестовал командующего Военно-морскими силами ВСУ Алексея Неижпапу в рамках уголовного дела о подрыве Крымского моста 17 июля 2023 года, сообщает ТАСС. Согласно материалам дела, его также объявили в международный розыск.

Неижпапе, <...> обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в документах.

Заочный арест был обжалован в апелляционной инстанции Мосгорсуда, который признал решение законным, и оно вступило в силу. Кроме того, военному заочно предъявили обвинение в организации атак БПЛА на регионы России, в том числе на Курскую область. Теперь Неижпапе грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее суд приговорил жителя Рязанской области к 18 годам лишения свободы за подготовку терактов по указанию украинских спецслужб. Первые четыре года он проведет в тюрьме, остальной срок наказания — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, мужчина обязан выплатить штраф в размере 350 тыс. рублей.

До этого украинские операторы БПЛА 143-й отдельной мотострелковой бригады Василий Логин и Богдан Цвигун стали фигурантами уголовного дела о теракте на российской территории. По версии следствия, они сбросили с беспилотника боеприпас на Брянскую область, находясь в Черниговской области Украины.

теракты
ВСУ
Крымский мост
суды
аресты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ перебросили под Сумы растерявшую все HIMARS бригаду
Игры на деньги ВСУ, наступление на Запорожье: новости СВО к утру 1 февраля
Мошенники придумали новый способ внедрять россиянам следящие приложения
Рост цен на смартфоны: какие и когда подорожают больше всего, причины
Ребенок стал жертвой ДТП с автобусом в Мюнхене
Пожар в мебельном цехе унес жизнь одного человека
Экс-премьера Украины объявили в розыск в России
В СК рассказали о главной версии пропажи семьи Усольцевых
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 1 февраля: инфографика
Подросток за год «накопил» более пяти уголовных дел по тяжелым статьям
Ежемесячную выплату с 1 февраля проиндексируют на 5,6%
Инфекционист объяснила, почему вирус Нипах не повторит судьбу коронавируса
«В первых рядах»: ВСУ стали отправлять на убой обученные на Западе бригады
Обвиняемого в подрыве Крымского моста командира ВСУ объявили в розыск
Свыше 20 БПЛА устроили налет на регионы России посреди ночи
Трамп озвучил неожиданное последствие сделки Китая и Канады
Обвиняемого в подрыве Крымского моста командира ВСУ заочно арестовали
В Калифорнии на шоссе столкнулись 59 машин из-за сильного тумана
Неужели наконец потеплеет? Погода в Москве и Петербурге 2–8 февраля
В Госдуме изучат законопроект о праве ЧОО использовать стрелковое оружие
Дальше
Самое популярное
Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее
Общество

Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки
Семья и жизнь

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов
Общество

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.