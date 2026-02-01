Обвиняемого в подрыве Крымского моста командира ВСУ заочно арестовали Суд заочно арестовал главкома ВМС Украины Неижпапу за теракт на Крымском мосту

Суд в Москве заочно арестовал командующего Военно-морскими силами ВСУ Алексея Неижпапу в рамках уголовного дела о подрыве Крымского моста 17 июля 2023 года, сообщает ТАСС. Согласно материалам дела, его также объявили в международный розыск.

Неижпапе, <...> обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в документах.

Заочный арест был обжалован в апелляционной инстанции Мосгорсуда, который признал решение законным, и оно вступило в силу. Кроме того, военному заочно предъявили обвинение в организации атак БПЛА на регионы России, в том числе на Курскую область. Теперь Неижпапе грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее суд приговорил жителя Рязанской области к 18 годам лишения свободы за подготовку терактов по указанию украинских спецслужб. Первые четыре года он проведет в тюрьме, остальной срок наказания — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, мужчина обязан выплатить штраф в размере 350 тыс. рублей.

До этого украинские операторы БПЛА 143-й отдельной мотострелковой бригады Василий Логин и Богдан Цвигун стали фигурантами уголовного дела о теракте на российской территории. По версии следствия, они сбросили с беспилотника боеприпас на Брянскую область, находясь в Черниговской области Украины.