Украинские операторы БПЛА стали фигурантами дела о теракте в России СК возбудил дело против военных ВСУ, сбросивших с БПЛА боеприпас под Брянском

Украинские операторы БПЛА 143 отдельной мотострелковой бригады Василий Логин и Богдан Цвигун стали фигурантами уголовного дела о теракте на российской территории, передает пресс-служба СК РФ. По версии следствия, они сбросили с беспилотника боеприпас на Брянскую область, находясь в Черниговской области Украины. Инцидент произошел 2 ноября 2025 года. Двое мирных жителей пострадали при детонации БПЛА.

Возбуждено уголовное дело в отношении двух украинских боевиков, совершивших террористический акт в Брянской области, — сказано в сообщении.

Также стало известно, что в Кемеровской области утвердили приговор 17-летнему местному жителю по уголовному делу о госизмене и попытке совершить теракт на железной дороге. Он получил соответствующее предложение в соцсети в мае прошлого года.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский терактами против мирного населения России хочет добиться срыва мирных переговоров. Она уточнила, что есть и другие причины таких решений.