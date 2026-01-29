Зимняя Олимпиада — 2026
29 января 2026 в 19:25

Россиянин получил 18 лет колонии за подготовку терактов

Суд вынес приговор рязанцу, планировавшему теракты по заказу СБУ

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Суд приговорил жителя Рязанской области к 18 годам лишения свободы за подготовку терактов, передает ТАСС. Совершить он их намеревался по указанию украинских спецслужб. Кроме того, он обязан выплатить штраф в размере 350 тыс. рублей.

Суд назначил ему путем частичного сложения наказаний окончательное наказание в виде 18 лет лишения свободы, из которых первые четыре года с отбыванием тюрьме, а остального срока наказания — в исправительной колонии строгого режима, — сообщили там.

Тем временем в Пермском крае местную активистку Елену Гусеву приговорили к штрафу в размере 300 тыс. рублей по делу о поддержке структур Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом РФ в список иноагентов, организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена). Прокуратура требовала для активистки 4,5 года колонии общего режима.

До этого пенсионера из Томской области обвинили в финансировании участника террористической организации. Мужчина вину полностью признал. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

