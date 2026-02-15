Средства ПВО сбили 68 украинских беспилотников над Россией за ночь

Силы ПВО в ночь на 15 февраля ликвидировали почти 70 украинских беспилотников в небе над Россией, говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны РФ в мессенджере MAX. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись четыре региона страны, а также акватории Азовского и Черного морей.

В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 14 февраля до 07:00 мск 15 февраля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 68 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — отметили в Минобороны.

Так, дроны ВСУ ликвидированы над территориями Краснодарского края, Республики Крым, Курской области и Ставропольского края. Несколько украинских беспилотников удалось сбить над Азовским и Черным морями, уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Темрюкском районе Краснодарского края из-за падения обломков беспилотника произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами. Инцидент случился в поселке Волна. К ликвидации пожара привлечены 67 человек и 20 единиц техники.

До этого стало известно, что недорогие FPV-дроны, оснащенные сетями и кусками арматуры, продемонстрировали высокую эффективность при ликвидации крупных гексакоптеров ВСУ типа «Баба-яга». По словам источника, часто в результате такого столкновения уничтожаются оба летательных аппарата, однако их стоимость несопоставима.