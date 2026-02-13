Дорогая украинская «Баба-яга» оказалась бессильна перед дронами ВС России

Недорогие FPV-дроны, оснащенные сетями и кусками арматуры, продемонстрировали высокую эффективность при ликвидации крупных гексакоптеров ВСУ типа «Баба-яга», проинформировал ТАСС источник в российских силовых структурах. По его словам, часто в результате такого столкновения уничтожаются оба летательных аппарата. Однако их стоимость несопоставима: цена перехватчика в десятки раз ниже цены тяжелого ударного беспилотника.

Против «Бабы-яги» и ее аналогов крайне эффективными показали себя дешевые FPV-дроны с сетями или БПЛА, снабженные зарядом или, например, арматурой. Зачастую после такого поражения уничтожаются оба дрона, однако их стоимость несопоставима и зачастую отличается в десятки раз, — заявил собеседник.

Представитель силовых структур также рассказал об успешном применении переносного зенитного ракетного комплекса «Верба». Данное средство ПВО способно надежно поражать разведывательные и ударные беспилотники самолетного типа, функционирующие на самых разных эшелонах высот.

Ранее ВС РФ уничтожили тяжелый ударный беспилотник ВСУ, который готовился нанести удар по позициям российских солдат. Дрон типа «Баба-яга» был обнаружен в тот самый момент, когда он уже готовился сбросить боеприпасы на опорный пункт подразделения.