30 января 2026 в 05:28

Оператор дрона спас сослуживцев от гексакоптера ВСУ

Боец Ворчун: оператор БПЛА уничтожил «Бабу-ягу» ВСУ и спас сослуживцев от смерти

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Оператор беспилотника предотвратил атаку тяжелого гексакоптера Вооруженных сил Украины на российский опорный пункт, рассказал ТАСС инструктор 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» с позывным Ворчун. Боец своевременно уничтожил воздушную цель, что позволило сохранить жизни военнослужащих.

По словам инструктора, дрон «Баба-яга» был обнаружен в момент, когда тот готовился к сбросу боеприпасов. Оператору оперативно удалось сориентироваться и ликвидировать угрозу.

Не успела «Баба-яга» произвести свой сброс по нашим ребятам, что помогло сохранить их жизни, — пояснил инструктор.

Важную роль в этом успехе сыграла правильная подготовка. Сам боец, сбивший гексакоптер, изначально был вторым номером в расчете, но на полигоне в нем раскрыли талант пилота-сбросника.

Ранее стало известно, что военнослужащие российской группировки войск «Север» уничтожили более 50 гексакоптеров R18 «Баба-яга» ВСУ. Эти аппараты противник использовал для разведки и сброса боеприпасов.

