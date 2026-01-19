Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 08:01

ВСУ лишились более 50 гексакоптеров «Баба-яга» за сутки

Российские военные уничтожили более 50 гексакоптеров «Баба-яга» ВСУ за сутки

Гексакоптер «Баба-яга» Гексакоптер «Баба-яга» Фото: Shutterstock/FOTODOM
Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили более 50 гексакоптеров R18 «Баба-яга» ВСУ, передает ТАСС. В материале уточняется, что эти аппараты противник использовал для разведки и сброса боеприпасов.

Аппараты, используемые противником для разведки, сброса боеприпасов и наведения артиллерии, были своевременно выявлены и нейтрализованы точными ударами FPV-дронов, огнем из ПЗРК и стрелкового вооружения, — отметили там.

В группировке отметили, что ликвидация дронов ВСУ нарушает систему логистики и разведки ВСУ. Грамотные шаги российских военнослужащих повысили защищенность подразделений и свели к минимуму угрозы с воздуха.

До этого офицер с позывным Пионер сообщил, что фронт Вооруженных сил Украины под Красным Лиманом пока держится лишь за счет БПЛА «Баба-яга», но у противника уже сыплется оборона. Офицер сообщил, что ВСУ изменили тактику применения этих дронов. По его словам, для удара одновременно они теперь используют несколько коптеров, а не один, как это было раньше.

Ранее выяснилось, что большие потери вынудили командование ВСУ выводить из Сумской области расчеты 411-го полка беспилотных систем. Известно, что на вооружении украинских бойцов были ударные дроны «Баба-яга» и «Дартс», которыми они атаковали территорию Курской области.

