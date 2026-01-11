Атака США на Венесуэлу
Политолог ответил, может ли Трамп освободить Мадуро

Политолог Дудаков усомнился, что Трамп может освободить Мадуро

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Американский лидер Дональд Трамп вряд ли помилует и освободит президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Он отметил, что соответствующие призывы России и Китая не повлияют на главу США.

Действительно, и Китай, и РФ очень жестко отреагировали на действия США, нарушающие международное право. Но тем не менее стоит иметь в виду, что реальные возможности заставить американцев исполнять международное право у нас ограничены. Как мы видим, они показали, что могут устраивать де-факто пиратские рейды, захватывать лидеров других стран, а затем привозить их в Нью-Йорк, выдвигая против них обвинения, ― поделился Дудаков.

Политолог отметил, что судебный процесс над президентом Венесуэлы будет громким. При этом он не исключил и вынесение оправдательного приговора.

Я думаю, что судебный процесс в отношении Мадуро будет очень шумным и медийным. Там будет огромное количество как сторонников, так и противников. Кстати, далеко не факт, что итоговый вердикт будет обвинительным. Трамп, конечно, к этому стремится, но мы видим судебную практику. В том же Нью-Йорке суды настроены не очень протрамповски, поэтому я не исключаю того, что в конечном счете Трамп и его администрация могут даже проиграть в суде, ― резюмировал Дудаков.

Ранее посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров заявил, что супруга Мадуро Силия Флорес сама приняла решение последовать за супругом, когда его захватили американские военные. Он считает, что женщина совершила подвиг, поскольку не стала оставлять мужа.

