В Финляндии осознали правдивость слов Путина об Украине Финский профессор Малинен: Путин был прав насчет нацистов в рядах ВСУ

Президент России Владимир Путин оказался прав, когда говорил о нацистах на Украине, заявил в соцсети X финский профессор Туомас Малинен. Так он высказался о материале в нидерландской газете о фашистах в рядах Вооруженных сил Украины.

Итак, президент Путин в этом вопросе все-таки был прав, — отметил он.

Ранее бывший наемник из Нидерландов, известный как Хендрик, рассказал, что украинские командиры используют нацистские практики в подразделениях вооруженных сил. По его словам, именно это стало одной из главных причин, по которой он покинул Украину.

Также стало известно, что нацистский штурмовой полк Вооруженных сил Украины не может восполнить потери из-за отсутствия добровольцев. По данным российских силовых структур, подразделение, преобразованное из батальона, традиционно комплектовалось идейными нацистами, бывшими заключенными и иностранными наемниками.

До этого появилась информация, что военнослужащие Вооруженных сил России уничтожили три штурмовые группы врага в районе Лимана Харьковской области. Бойцы нашли и успешно заняли опорный пункт противника.