В Приморье раскрыли схему продажи авто из Японии Полиция Приморья раскрыла схему продажи японских авто с ущербом в 130 млн рублей

В Приморском крае пресечена масштабная мошенническая схема, связанная с поставками автомобилей из Японии. По данным правоохранительных органов, от действий злоумышленников пострадали более 400 жителей Приморья и других регионов России.

Мошенники размещали в интернете заманчивые объявления о продаже машин с японских аукционов по ценам значительно ниже рыночных. Во Владивостоке и Находке были открыты офисы для заключения дистанционных договоров, по которым клиенты вносили предоплату на счета подставных лиц. В случае отказа от сделки деньги им не возвращались.

Получив автомобили, покупатели обнаруживали несоответствие заявленных параметров или отсутствие документов, но вынуждены были забирать их, чтобы не потерять и деньги, и транспорт. Общий ущерб превысил 130 млн рублей.

По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела, объединенные в одно производство. В ходе расследования задержаны семеро предполагаемых участников в Находке, изъяты вещественные доказательства. Трое фигурантов находятся под стражей, в отношении остальных избраны меры пресечения.

