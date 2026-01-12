Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 05:35

В Приморье раскрыли схему продажи авто из Японии

Полиция Приморья раскрыла схему продажи японских авто с ущербом в 130 млн рублей

Toyota Land Cruiser 300 Toyota Land Cruiser 300 Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Приморском крае пресечена масштабная мошенническая схема, связанная с поставками автомобилей из Японии. По данным правоохранительных органов, от действий злоумышленников пострадали более 400 жителей Приморья и других регионов России.

Мошенники размещали в интернете заманчивые объявления о продаже машин с японских аукционов по ценам значительно ниже рыночных. Во Владивостоке и Находке были открыты офисы для заключения дистанционных договоров, по которым клиенты вносили предоплату на счета подставных лиц. В случае отказа от сделки деньги им не возвращались.

Получив автомобили, покупатели обнаруживали несоответствие заявленных параметров или отсутствие документов, но вынуждены были забирать их, чтобы не потерять и деньги, и транспорт. Общий ущерб превысил 130 млн рублей.

По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела, объединенные в одно производство. В ходе расследования задержаны семеро предполагаемых участников в Находке, изъяты вещественные доказательства. Трое фигурантов находятся под стражей, в отношении остальных избраны меры пресечения.

Ранее сообщалось, что мошенники используют тему поиска родственников в зоне СВО, чтобы внедрить вредоносное ПО на устройства россиян. Они действуют под видом волонтеров или частных лиц, предлагая «важную» информацию.

Приморье
машины
мошенники
Япония
