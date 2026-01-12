Общественники нашли применение конфискованным автомобилям

Конфискованные автомобили следует направить на нужды СВО, заявил NEWS.ru руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. По его словам, транспортные средства нужны на ЛБС, в том числе для эвакуации раненых и передвижения личного состава.

Собеседник отметил, что соответствующие письма направлены в Минобороны РФ, ФССП РФ, а также председателю Госдумы Вячеславу Володину. По всей стране на специализированных стоянках и базах хранения в большом количестве находятся изъятые и конфискованные транспортные средства, которые фактически простаивают без практического применения, подчеркнул Резяпов.

Среди них — автомобили, внедорожники, мотоциклы, микроавтобусы и иная техника, которая по своим техническим характеристикам может быть эффективно использована: для выполнения боевых задач, для логистики и подвоза личного состава, для эвакуации раненых, для обеспечения служебных, гуманитарных и иных миссий в зоне СВО, — пояснил Резяпов.

Собеседник подчеркнул, что инициатива касается исключительно транспортных средств, конфискованных в установленном законом порядке, прежде всего в рамках уголовного судопроизводства. Речь не идет о произвольном изъятии имущества или нарушении прав граждан, объяснил Резяпов.

Сегодня мы видим, что тысячи конфискованных автомобилей по всей стране простаивают на стоянках, не принося никакой пользы. Между тем на передовой техника нужна ежедневно — для подвоза, эвакуации, выполнения служебных и боевых задач, — подытожил Резяпов.

Ранее сообщалось, что среди ветеранов СВО наиболее востребованными профессиями стали юриспруденция, психология, управление и робототехника. Также популярными направлениями оказались менеджмент и мехатроника.