Фаза Луны сегодня, 12 января: рыбачим на лайте, играем с котиками

Сегодня в 03:07 по московскому часовому поясу Луна начнет 24-й день цикла. На реализацию всех возможностей этого дня у нас будет более 25 часов.

В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна

Убывающая фаза Луны продлится еще неделю — уже 19 января наступит новолуние. А управляет спутником Земли по-прежнему ревнивый и любвеобильный Скорпион.

Рекомендации для 24-го лунного дня

Сегодня энергии будет в достатке: и внутренней, и внешней. Отличная пора для того, чтобы заложить основу для грандиозных событий как в бизнесе, так и в личной жизни. При выборе проектов для реализации сегодня отдавайте предпочтение наиболее глобальным из них. Однако не стоит злоупотреблять дарованными возможностями и работать на износ — кара будет жестокой.

Здоровье и красота

Прекрасное время для начала лечения, укрепления иммунитета, начала мероприятий по оздоровлению организма. Хорошо пойдут тяжелые тренировки, контактные виды спорта. Сегодня благоприятно менять имидж.

Бизнес и деньги

Сегодня будут успешны любые начинания. Успех ожидает буквально всех бизнесменов: от творческих людей до торговцев. Единственное, стоит отложить сложные переговоры со множеством условий, которые необходимо согласовать.

Свадьба и отношения

Свадьбу сегодня стоит играть только в том случае, если партнеры вступают в брак не в первый раз, уже давно состоят в отношениях и уверены друг в друге. В противном случае союз быстро развалится.

Природа

Рыбалка принесет удовольствие только любителям созерцания. Богатого улова, как и азартного клева, ожидать не стоит. Садоводам можно уделить время проверке инвентаря и расходных материалов. То, чего не хватает, лучше закупить прямо сейчас, до начала сезона. Собаководы и любители кошек порадуют питомцев, если уделят сегодня время игре с ними.